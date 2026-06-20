В Азербайджане выявили десятки поддельных дипломов

В прошлом году было выявлено 58 поддельных дипломов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на 12-й номер журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

"В 2025 году в Министерство науки и образования были направлены соответствующие запросы для проверки подлинности дипломов 156 человек (в том числе 108 дипломов бакалавриата и 48 дипломов о среднем специальном образовании). По результатам рассмотрения запросов по документам 58 человек были выявлены несоответствия. Было установлено, что сведения о 22 дипломах бакалавра и 36 дипломах о среднем специальном образовании отсутствуют, эти документы не являются дипломами государственного образца либо не имеют законных оснований", - следует из публикации.

"Центр обратился в соответствующие государственные органы для проведения расследования и правовой оценки указанных дипломов. В ответ было сообщено, что в связи с фактами подделки дипломов и другими незаконными действиями приняты соответствующие меры", - отмечается в журнале.