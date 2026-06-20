MEDİA предупредило СМИ об ответственности за манипуляцию данными

Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) предупредило субъектов медиа об ответственности за манипуляцию данными.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Агентства.

"Некоторые субъекты медиа на своих сайтах и в социальных сетях представили в искаженном виде научно-статистические данные о результатах приема студентов и выпускных экзаменов в общеобразовательных учреждениях за 2025/2026 учебный год, опубликованные в 12-м номере журнала Государственного экзаменационного центра "Абитуриент".

Использование сайтом "NoComment" заголовка "Срочно: в Азербайджане умерли 200 студентов", а затем сайтом "Medianews" заголовка "Шок: в Азербайджане умерли 200 студентов" является недопустимым и может расцениваться как попытка искусственно создать ажиотаж в обществе", - говорится в заявлении.

Агентство призвало субъектов медиа при распространении информации строго соблюдать требования Закона Азербайджанской Республики "О медиа", а также принципы профессиональной журналистики.

"В частности, при интерпретации статистических данных необходимо корректно разъяснять их источник, методологию и контекст.

Еще раз напоминаем, что при освещении тем, представляющих общественный интерес, ответственное и профессиональное отношение является одной из основных обязанностей средств массовой информации", - говорится в заявлении.