В Нью-Йорке произошел крупный пожар в 174-летней церкви

В результате сильного пожара была разрушена историческая церковь в Нью-Йорке, возраст которой составляет 174 года. Об этом 20 июня сообщил телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Здание церкви придется снести из-за значительных повреждений. Во время тушения огня пострадал один пожарный. Причины возгорания на данный момент не установлены, расследование продолжается.

"Церковь была внесена в Национальный реестр исторических мест в 1982 году, поэтому потеря стала значительной для общества", - говорится в материале.

Местные жители выражают сожаление по поводу утраты исторического объекта, который был важной частью культурного наследия города.