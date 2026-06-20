Гороскоп на 20 июня

Гороскоп сегодня не слишком подходит для того, чтобы проявлять терпение и усидчивость. В этом плане бухгалтерам, программистам и всем тем, чья работа требует внимательности, придется нелегко. Чтобы в работу не закралась ошибка, придется действовать по формуле: "Сто раз отмерь...". Вообще логика сегодня отступит уСегодня вас на второй план, а работоспособность - на третий. День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки - значит действовать себе во вред. Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет находиться в режиме строгой экономии - это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот - Овен может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Сегодня, как бы Овен ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.

Телец

Сегодня Телец будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Телец даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без их участия, сами собой. А вот все то, к чему Близнецам захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело сегодня они способны безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы - день предоставляет Близнецам отличный повод отдохнуть.

Рак

Сегодня активность Рака будет не всегда уместна - ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Рак способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, "переломить" ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем сегодня могут нанести Раку вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.

Лев

Сегодня день может не лучшим образом сказаться на фигуре Льва: ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы сегодня для Льва один: "Конечно!". Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Льву сегодня хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.

Дева

Сегодня день наделяет Деву огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться сегодня вокруг Девы. Обычный, спокойный день не сможет разбудить ее суперменское "Я". Зато если от Девы потребуется совершить трудовой подвиг, она почувствует в себе первобытную силу, будто бы внутри у нее проснулся настоящий вулкан!

Весы

Сегодня от Весов бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для них пустой звук. Возможно, они и хотели бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами "хочу" и "могу" у них лежит пропасть, которую у Весов не будет сил преодолеть. Так что Весам ничего не остается, кроме как принять себя такими, как есть. Звезды гороскопа советуют им расслабиться и плыть по течению: сегодня решают не они, решают за них.

Скорпион

Сегодня фантазия Скорпиона заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от него быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Скорпиона будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самого же Скорпиона лучше, если жизнь сегодня поставит перед ним пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Скорпион имеет шанс превзойти самого себя!

Стрелец

Сегодня не лучший день для Стрельца: слишком многое его может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень... Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Стрелец будет недоволен не только другими, но и самим собой. Только собрав в кулак всю свою волю, он сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности - и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.

Козерог

Сегодня Козерогу может казаться, что окружающие издеваются над ним - настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. В течение дня это будет раздражать Козерога, однако он готов умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Козерога будет ужасен, как атомный взрыв!

Водолей

Сегодня достижения Водолея будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении он встал. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Водолея. Если он выберет позитив, то не пожалеет: с его помощью сегодня он способен творить чудеса!

Рыбы

Сегодня Рыбам будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, они вряд ли в срочном порядке возьмутся за дела. День склоняет Рыб к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика сегодня им не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!