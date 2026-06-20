ЧМ-2026: США обыграли Австралию и сделали шаг к плей-офф

Сборная США уверенно проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Австралии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, перед самым перерывом американцы забили второй гол и упрочили свое преимущество.

На 44-й минуте отличился Алекс Фримен, отправивший мяч в ворота австралийской команды и сделавший счет 2:0.

Ранее хозяева вышли вперед благодаря автоголу защитника сборной Австралии Кэмерона Бургесса на 11-й минуте встречи.

Матч группы D проходит на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле. На момент публикации новости сборная США уверенно ведет в счете и близка ко второй победе подряд на турнире.

Напомним, в первом туре американцы разгромили Парагвай со счетом 4:1, а Австралия обыграла Турцию - 2:0.