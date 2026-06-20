Lego создала промо-модель гиперкара с рекордной детализацией

Компания Lego показала необычный промо-проект - копию гиперкара Koenigsegg Sadair's Spear, собранную из конструктора.

Как сообщает Day.Az, отмечается, что в реальности автомобиль способен разгоняться до 111 км/ч, однако представленная версия является демонстрационной моделью в рамках продвижения линейки Technic.

Настоящий набор будет выполнен в масштабе 1:8 и включит 4104 детали.

Старт продаж запланирован на 1 июля. Первые покупатели получат в подарок копию рулевого колеса автомобиля, выполненную из кубиков Lego.