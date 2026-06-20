https://news.day.az/hitech/1842628.html Lego создала промо-модель гиперкара с рекордной детализацией - ВИДЕО Компания Lego показала необычный промо-проект - копию гиперкара Koenigsegg Sadair's Spear, собранную из конструктора. Как сообщает Day.Az, отмечается, что в реальности автомобиль способен разгоняться до 111 км/ч, однако представленная версия является демонстрационной моделью в рамках продвижения линейки Technic.
Lego создала промо-модель гиперкара с рекордной детализацией - ВИДЕО
Компания Lego показала необычный промо-проект - копию гиперкара Koenigsegg Sadair's Spear, собранную из конструктора.
Как сообщает Day.Az, отмечается, что в реальности автомобиль способен разгоняться до 111 км/ч, однако представленная версия является демонстрационной моделью в рамках продвижения линейки Technic.
Настоящий набор будет выполнен в масштабе 1:8 и включит 4104 детали.
Старт продаж запланирован на 1 июля. Первые покупатели получат в подарок копию рулевого колеса автомобиля, выполненную из кубиков Lego.
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