Стало известно, когда может восстановиться добыча нефти в странах Залива

Добыча нефти в государствах Залива, вероятно, восстановится к октябрю после завершения конфликта из-за Ирана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Bloomberg, согласно оценкам экспертов американского банка Goldman Sachs, сейчас через Ормузский пролив проходит около 1,3 млн баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов и уже к концу июля этот показатель увеличится на 13 млн баррелей. При этом, как отмечают эксперты, объемы перевозок через пролив даже после полного восстановления добычи не будут превышать 70% от довоенного уровня, поскольку за время конфликта производители нашли альтернативные способы транспортировки нефти и нефтепродуктов, в том числе их доставку по трубопроводу до порта Янбу-эль-Бахр на побережье Красного моря, передает Day.Az.

Также ранее стало известно, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность расширения глобальной сети нефтехранилищ, так как конфликт на Ближнем Востоке продемонстрировал важность стратегических резервов для обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов.

14 июня США и Иран объявили, что согласовали меморандум о взаимопонимании, направленный на завершение конфликта. По словам премьер-министра выступающего в качестве посредника Пакистана Шахбаза Шарифа, документ уже вступил в силу. Он добавил, что в качестве первого шага Иран "незамедлительно откроет Ормузский пролив", судоходство в котором было нарушено после начала боевых действия 28 февраля.

Напомним, что 28 февраля начались военные действия США и Израиля против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% - сжиженным природным газом.