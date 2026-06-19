https://news.day.az/sport/1842755.html "Шафа" продлил контракт с игроком молодежной сборной Азербайджана Футбольный клуб "Шафа" продлил контракт с полузащитником Нахидом Алиевым, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Как сообщили в бакинском клубе, новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один год. Алиев выступает за "Шафа" с лета 2025 года. Полузащитник также является игроком молодежной сборной Азербайджана (U-21).
"Шафа" продлил контракт с игроком молодежной сборной Азербайджана
Футбольный клуб "Шафа" продлил контракт с полузащитником Нахидом Алиевым, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Как сообщили в бакинском клубе, новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один год.
Алиев выступает за "Шафа" с лета 2025 года. Полузащитник также является игроком молодежной сборной Азербайджана (U-21).
Ранее в карьере футболист защищал цвета "Мингячевира" и "Туран Товуза".
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