"Шафа" продлил контракт с игроком молодежной сборной Азербайджана

Футбольный клуб "Шафа" продлил контракт с полузащитником Нахидом Алиевым, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Как сообщили в бакинском клубе, новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один год.

Алиев выступает за "Шафа" с лета 2025 года. Полузащитник также является игроком молодежной сборной Азербайджана (U-21).

Ранее в карьере футболист защищал цвета "Мингячевира" и "Туран Товуза".