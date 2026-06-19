В поселке Зиря очищают побережье от нефтяного загрязнения

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о скоплении нефтяных остатков на морском побережье в жилом массиве Дюбенди поселка Зиря Хазарского района Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены личный состав и техника Войск гражданской обороны МЧС, а также Каспийской бассейновой аварийно-спасательной службы.

В настоящее время силы МЧС проводят работы по сбору и вывозу нефтяных остатков, обнаруженных на морском побережье в жилом массиве Дюбенди.