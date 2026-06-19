https://news.day.az/society/1842786.html В поселке Зиря очищают побережье от нефтяного загрязнения - ФОТО - ВИДЕО В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о скоплении нефтяных остатков на морском побережье в жилом массиве Дюбенди поселка Зиря Хазарского района Баку. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.
В поселке Зиря очищают побережье от нефтяного загрязнения - ФОТО - ВИДЕО
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о скоплении нефтяных остатков на морском побережье в жилом массиве Дюбенди поселка Зиря Хазарского района Баку.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.
На место происшествия незамедлительно были направлены личный состав и техника Войск гражданской обороны МЧС, а также Каспийской бассейновой аварийно-спасательной службы.
В настоящее время силы МЧС проводят работы по сбору и вывозу нефтяных остатков, обнаруженных на морском побережье в жилом массиве Дюбенди.
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