Норвегия укрепит свое присутствие в Гренландии

Норвегия решила открыть генеральное консульство в Нууке, столице Гренландии. Об этом сообщил офис норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил политик, северный регион по-прежнему является важнейшим стратегическим приоритетом Норвегии, а Арктика становится все более значимой для международной политики и безопасности.

"Гренландия является близким партнером Норвегии, и генеральное консульство в Нууке укрепит как политические контакты, так и сотрудничество по общим интересам в регионе", - сказал он.

Генеральное консульство в Нууке будет подчиняться норвежскому посольству в Копенгагене.

С 1986 года в столице Гренландии работает почетное генеральное консульство Норвегии. В отличие от генконсульства, во главе почетного консульства стоит местный представитель, который не является профессиональным дипломатом.