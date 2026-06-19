Сотрудничество между Азербайджаном и ИБР открывает новые возможности

Ежегодные заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) 2026 года в Баку стали одним из важнейших событий в повестке международного экономического сотрудничества Азербайджана. Объединив представителей правительств, руководителей финансовых институтов и экспертов из разных стран мира, саммит превратился в ключевую платформу для обсуждения вопросов региональной интеграции, устойчивого развития и инвестиционного взаимодействия.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Одним из главных моментов мероприятия стало выступление Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия. Глава государства коснулся как партнерских отношений, сформировавшихся между Азербайджаном и Исламским банком развития, так и модели экономического развития страны, ее роли в региональных проектах и будущих приоритетов. Сотрудничество между Азербайджаном и Исламским банком развития имеет более чем тридцатилетнюю историю. За это время банк профинансировал в стране десятки проектов в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, социальной инфраструктуры и по другим направлениям. По данным, озвученным председателем Группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассиром, с 1992 года, когда Азербайджан присоединился к банку, было утверждено финансирование около 1,8 миллиарда долларов США по 84 проектам, охватывающим различные области. Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что это сотрудничество основано на взаимном доверии, и выразил глубокую признательность Группе, ее председателю за выбор Азербайджана в качестве принимающей стороны. Эти слова главы государства наглядно демонстрируют, что сформировавшееся партнерство не ограничивается исключительно финансовым взаимодействием, а опирается на долгосрочные стратегические интересы", - отметил он.

По мнению политолога, проведение Ежегодных заседаний Группы ИБР в Баку уже во второй раз не случайно. "Первый подобный саммит прошел в Баку в 2010 году. С того периода в экономической и политической жизни страны произошли коренные изменения. Как отметил глава государства, тот саммит дал мощный толчок партнерству с Группой, а также проводимым Азербайджаном реформам по диверсификации экономики и снижению зависимости от энергетического сектора. В последние годы ключевой особенностью модели экономического развития Азербайджана стали диверсификация, привлечение иностранных инвестиций и развитие ненефтяного сектора. Глава государства привлек внимание к достигнутым результатам, заявив, что сегодня доля ненефтегазового сектора в ВВП превышает 70 процентов, что само по себе является примечательным достижением. Этот показатель - прямой результат экономической политики, проводимой Азербайджаном в последние годы. Страна долгое время направляла доходы от энергоресурсов на модернизацию инфраструктуры, создание новых производственных мощностей и улучшение бизнес-среды, и Исламский банк развития выступил в этом процессе одним из самых надежных партнеров", - подчеркнул А. Гараев.

Он также добавил, что одной из главных тем, обсуждавшихся на заседаниях, стали региональная интеграция и транспортные связи. "Азербайджан расположен на пересечении основных транзитных маршрутов, связывающих Европу и Азию. Развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг еще больше повысило региональную значимость страны. Президент Ильхам Алиев охарактеризовал эту политику, отметив, что "инвестируя в значительной степени в инфраструктуру, мы концентрировались не только на внутренней инфраструктуре страны, но и на инфраструктуре внутри страны, имеющей международное значение". В результате этого подхода Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, международные автомагистрали и другие проекты обеспечили рост объемов грузоперевозок в регионе, сделав маршруты через Азербайджан стратегически важными для многих государств", - сказал политолог.

Энергетическая сфера, по словам А. Гараева, также остается ключевым вектором двустороннего взаимодействия. "Глава государства отметил, что страна поставляет природный газ в 16 стран, и их число растет год от года и будет продолжать расти. В то же время республика активно укрепляет свои позиции в качестве производителя зеленой энергии. Согласно озвученным Президентом данным, к 2032 году в Азербайджане будет вырабатываться 8 гигаватт солнечной и ветровой энергии", - сообщил политолог.

Эксперт отдельно затронул тему финансовой устойчивости Азербайджана, которая была особо отмечена на саммите. "Глава государства подчеркнул, что на сегодня внешний долг страны составляет всего 6 процентов от ВВП, а валютные резервы превышают внешний долг страны почти в 20 раз. Это важнейшие факторы макроэкономической стабильности. При этом новым и важным направлением сотрудничества с Исламским банком развития в последние годы стало восстановление освобожденных от оккупации территорий. Масштабные строительные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре находятся в центре внимания международных финансовых институтов. Как заявил глава государства, сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре уже живут, работают и учатся около 90 тысяч человек. На реализацию различных инфраструктурных и жилых проектов из госбюджета выделено более 15 миллиардов долларов США. Исламский банк развития принимает в этом процессе самое активное участие - неслучайно в рамках нынешнего саммита были подписаны кредитные и грантовые соглашения по проекту реконструкции Карабахского ирригационного канала", - отметил А. Гараев.

Политолог отметил, что данный проект послужит развитию сельского хозяйства, улучшению водоснабжения и повышению экономической активности на освобожденных землях. "Председатель банка Мухаммад Сулейман Аль-Джассир подтвердил, что поддержка усилий Азербайджана по реконструкции будет продолжена, напомнив, что ИБР стал первым многосторонним банком развития, чья делегация посетила освобожденный Карабах. Итоги саммита показали, что отношения между Азербайджаном и Исламским банком развития выходят на новый этап. Подписанные документы и обсужденные проекты показывают, что транспорт, энергетика, сельское хозяйство, зеленая энергия и управление водными ресурсами останутся главными столпами этого стратегического партнерства на долгие годы", - заключил политолог.