https://news.day.az/world/1842787.html ЧП в стамбульском метро: состав сошел с рельсов - ВИДЕО В Стамбуле произошел инцидент на линии метро M4, соединяющей район Кадыкей с международным аэропортом Сабиха Гекчен. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, поезд сошел с рельсов на станции Бостанджи. После происшествия пассажиры были эвакуированы из состава.
ЧП в стамбульском метро: состав сошел с рельсов - ВИДЕО
В Стамбуле произошел инцидент на линии метро M4, соединяющей район Кадыкей с международным аэропортом Сабиха Гекчен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, поезд сошел с рельсов на станции Бостанджи.
После происшествия пассажиры были эвакуированы из состава. По имеющейся информации, людям пришлось пройти часть пути по тоннелю до безопасного места.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, бригады скорой помощи и специалисты метрополитена.
В настоящее время ведутся работы по устранению последствий инцидента. Причины схода поезда с рельсов выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало.
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