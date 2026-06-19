В Гватемале туристов настигли последствия извержения вулкана

В Гватемале туристы на собственном опыте убедились, насколько опасно приближаться к действующему вулкану.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, во время очередного извержения вулкана Фуэго в воздух были выброшены так называемые "вулканические бомбы" - крупные раскаленные фрагменты породы. Несколько из них упали прямо в толпу наблюдавших за извержением людей.