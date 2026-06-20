"Челси" нацелился на вратаря сборной Португалии

Голкипер "Порту" и сборной Португалии Диогу Кошта попал в сферу интересов "Челси".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, издание Daily Mirror сообщает, что лондонский клуб рассматривает возможность приобретения 26-летнего вратаря в летнее трансферное окно.

По информации источника, новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо намерен усилить оборонительную линию команды, а Кошта является одним из главных кандидатов на позицию первого номера.

Сообщается, что "Порту" оценивает своего голкипера в 60 миллионов евро. При этом стоимость футболиста может вырасти, если он успешно проявит себя на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Португалии.

В минувшем сезоне Кошта провел 49 матчей во всех турнирах, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 26 встречах.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость португальского вратаря составляет 40 миллионов евро.

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 "Порту" досрочно завоевал чемпионский титул в Португалии.