https://news.day.az/hitech/1842634.html Midjourney представила концепт сканера тела за 60 секунд - ВИДЕО Компания Midjourney, известная своими разработками в сфере генерации изображений, представила необычную концепцию медицинского сканирования, которое, по заявлениям разработчиков, может стать альтернативой традиционной МРТ.
Midjourney представила концепт сканера тела за 60 секунд - ВИДЕО
Компания Midjourney, известная своими разработками в сфере генерации изображений, представила необычную концепцию медицинского сканирования, которое, по заявлениям разработчиков, может стать альтернативой традиционной МРТ.
Как передает Day.Az, новая система под названием Midjourney Scanner использует воду и звуковые волны для анализа состояния организма. Процедура, согласно описанию концепта, занимает около 60 секунд и проводится в специальном бассейне.
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