Midjourney представила концепт сканера тела за 60 секунд

Компания Midjourney, известная своими разработками в сфере генерации изображений, представила необычную концепцию медицинского сканирования, которое, по заявлениям разработчиков, может стать альтернативой традиционной МРТ.

Как передает Day.Az, новая система под названием Midjourney Scanner использует воду и звуковые волны для анализа состояния организма. Процедура, согласно описанию концепта, занимает около 60 секунд и проводится в специальном бассейне.