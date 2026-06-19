Азербайджан - новый центр притяжения идей, капиталов и партнерств

Автор: Акпер Гасанов

Я внимательно следил за ходом 51-го ежегодного заседания Группы Исламского банка развития, прошедшего в Баку, и должен констатировать, что это событие стало по-настоящему знаковым этапом в укреплении позиций Азербайджана как ключевого центра экономического диалога в исламском мире. То, что происходило в столице нашей страны в течение этих нескольких дней, по праву можно назвать демонстрацией зрелости, уверенности и стратегического видения Азербайджана.

Баку в очередной раз подтвердил свой статус не только как географического, но и как интеллектуального и делового хаба. Председатель Группы ИБР Мухаммед Аль-Джассер совершенно справедливо отметил, что столица Азербайджана оказалась для участников заседания чем-то значительно большим, чем просто площадкой для дискуссий. Город стал средой, в которой обсуждения обрели конкретное содержание и практическую направленность. И это, на мой взгляд, является ключевым достижением прошедшего форума.

Особую значимость происходящему придает и тот факт, что сотрудничество между Азербайджаном и Группой Исламского банка развития имеет уже более чем тридцатилетнюю историю. С 1992 года это партнерство последовательно охватывает важнейшие сферы - инфраструктуру, энергетику, сельское хозяйство, социальные услуги и региональную интеграцию. Однако именно сейчас мы наблюдаем переход к новому, более амбициозному этапу взаимодействия.

Одним из центральных результатов заседания стало подписание соглашения по проекту восстановления Карабахского ирригационного канала стоимостью 436 миллионов долларов. Я убежден, что значение этого проекта трудно переоценить. Речь идет не просто о восстановлении инженерной инфраструктуры - это фундамент для возрождения всего Карабахского экономического региона.

Вода - это жизнь, и возвращение полноценной ирригационной системы означает восстановление сельского хозяйства, создание рабочих мест, ускорение возвращения населения и формирование устойчивой экономики на освобожденных территориях. Более того, эффект от реализации этого проекта выйдет далеко за пределы самого Карабаха. Он окажет позитивное влияние на аграрный сектор всей страны, усилит продовольственную безопасность и позволит более эффективно использовать природные ресурсы. Это пример того, как стратегические инвестиции превращаются в долгосрочные преимущества для государства.

Не менее важным направлением стало подписание меморандума о строительстве объектов водоснабжения и канализационных систем в 33 населенных пунктах Абшеронского полуострова. Эта проблема накапливалась десятилетиями и давно требовала комплексного решения. Улучшение водоснабжения и модернизация канализационной инфраструктуры - это не только вопрос комфорта, но и вопрос здоровья населения, экологии и устойчивого развития региона. Я считаю, что именно такие проекты формируют качественно новую среду жизни для граждан и закладывают основу для дальнейшего роста.

Отдельного внимания заслуживает заявление о стремлении расширить участие Арабской координационной группы в развитии Азербайджана. Это свидетельствует о растущем доверии к нашей стране как к надежному партнеру и эффективной площадке для реализации крупных инвестиционных инициатив. Азербайджан становится не просто получателем инвестиций, но полноценным участником формирования новой экономической архитектуры региона.

Говоря о результатах форума, нельзя не отметить выступление Халида Халафаллы. Его оценка деятельности Форума частного сектора и достигнутых результатов звучит как убедительное подтверждение успешности проведенного мероприятия. 32 подписанных соглашения и меморандума, участие более 1,4 тысячи представителей из 60 стран, 17 параллельных мероприятий и более 250 встреч в форматах B2B и B2G - это конкретные показатели высокой деловой активности, доверия и заинтересованности международного сообщества в сотрудничестве с Азербайджаном.

Особенно важно, что деятельность Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов уже приносит ощутимые результаты. С момента присоединения Азербайджана к ICIEC в 2023 году поддержано страхование операций на сумму более 165 миллионов долларов. Это говорит о том, что механизмы финансовой поддержки и защиты инвестиций работают эффективно и будут только расширяться.

Я убежден, что выступление Халафаллы стало одним из ключевых элементов общей картины успеха. Оно подчеркнуло, что Азербайджан рассматривается не только как рынок, но и как стратегический партнер, способный генерировать новые возможности для бизнеса и инвестиций.

В целом 51-е ежегодное заседание Группы Исламского банка развития в Баку стало ярким примером того, как международные форумы могут приносить реальные, измеримые результаты. Это событие подтвердило высокий уровень организации, стратегическую дальновидность руководства нашей страны и готовность Азербайджана играть активную роль в глобальных экономических процессах.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Баку не просто принял важное международное мероприятие - он задал новый стандарт его проведения. И самое главное: за этим стандартом стоят конкретные проекты, реальные инвестиции и четкое понимание того, куда движется страна. Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции как центр притяжения идей, капиталов и партнерств, и прошедшее заседание ИБР стало еще одним убедительным доказательством этого.