Узбекские болельщики устроили историческое шествие в Мексике

Узбекские болельщики привлекли внимание жителей Мексики необычным историческим перформансом, устроенным на улицах одного из городов страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, фанаты вышли на улицы в традиционных костюмах "батыров" эпохи Бухарского ханства. Яркое шествие вызвало большой интерес у местных жителей и стало заметным событием на фоне городских улиц.