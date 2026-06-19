https://news.day.az/unusual/1842579.html Узбекские болельщики устроили историческое шествие в Мексике - ВИДЕО Узбекские болельщики привлекли внимание жителей Мексики необычным историческим перформансом, устроенным на улицах одного из городов страны. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, фанаты вышли на улицы в традиционных костюмах "батыров" эпохи Бухарского ханства.
Узбекские болельщики устроили историческое шествие в Мексике - ВИДЕО
Узбекские болельщики привлекли внимание жителей Мексики необычным историческим перформансом, устроенным на улицах одного из городов страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, фанаты вышли на улицы в традиционных костюмах "батыров" эпохи Бухарского ханства. Яркое шествие вызвало большой интерес у местных жителей и стало заметным событием на фоне городских улиц.
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