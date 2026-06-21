У Вселенной обнаружили космическую память

Физик Флориан Нойкарт из Лейденского университета и его коллеги предложили новый теоретический фреймворк - квантовую матрицу памяти (QMM), - который может объяснить одновременно темную материю, темную энергию, парадокс информации в черных дырах и цикличность Вселенной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа принята к публикации в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

По мнению авторов, пространство-время состоит из дискретных квантовых "ячеек", каждая из которых фиксирует отпечаток любого взаимодействия. Иными словами, Вселенная не просто эволюционирует - она запоминает.

Скопления информационных отпечатков математически ведут себя как темная материя: они кластеризуются под действием гравитации и объясняют аномальные скорости вращения галактик без привлечения новых частиц. Темная энергия - остаточная энергия "насыщенных" ячеек, переставших принимать новые отпечатки.

По расчетам авторов, Вселенная уже пережила 3-4 цикла расширения и сжатия. Когда емкость пространства-времени достигает максимума, вместо коллапса в сингулярность происходит "отскок" - новый Большой взрыв. До финального насыщения осталось менее 10 циклов; истинный "информационный возраст" космоса составляет около 62 миллиардов лет.

Отдельная часть теории уже проверена на квантовых компьютерах: имитируя ячейки пространства-времени как кубиты, ученые восстанавливали квантовые состояния с точностью выше 90%, а уровень логических ошибок при коррекции снизился.