https://news.day.az/unusual/1842643.html Горная дорога в Индии превращается в путешествие над облаками - ВИДЕО В Индии дорога через перевал Локхарт-Гэп считается одним из самых живописных маршрутов штата Керала, соединяющим город Муннар с Мадураем. Как передает Day.Az, благодаря большой высоте облака здесь часто опускаются прямо в долины, создавая эффект движения над облаками.
Горная дорога в Индии превращается в путешествие над облаками - ВИДЕО
В Индии дорога через перевал Локхарт-Гэп считается одним из самых живописных маршрутов штата Керала, соединяющим город Муннар с Мадураем.
Как передает Day.Az, благодаря большой высоте облака здесь часто опускаются прямо в долины, создавая эффект движения над облаками.
Путешественники отмечают, что во время поездки складывается ощущение, будто дорога проходит по вершине мира, а внизу раскидывается "белое море" облаков.
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