Горная дорога в Индии превращается в путешествие над облаками

В Индии дорога через перевал Локхарт-Гэп считается одним из самых живописных маршрутов штата Керала, соединяющим город Муннар с Мадураем.

Как передает Day.Az, благодаря большой высоте облака здесь часто опускаются прямо в долины, создавая эффект движения над облаками.

Путешественники отмечают, что во время поездки складывается ощущение, будто дорога проходит по вершине мира, а внизу раскидывается "белое море" облаков.