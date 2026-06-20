https://news.day.az/unusual/1842645.html На Мауи проходит одна из самых живописных дорог в мире - ВИДЕО На острове Мауи (Гавайи) проходит уникальная горная трасса, которая поднимает автомобилистов на высоту 3055 метров над уровнем моря. Как передает Day.Az, маршрут ведет к вершине вулкана Халеакала и считается одной из самых живописных дорог региона.
На Мауи проходит одна из самых живописных дорог в мире - ВИДЕО
На острове Мауи (Гавайи) проходит уникальная горная трасса, которая поднимает автомобилистов на высоту 3055 метров над уровнем моря.
Как передает Day.Az, маршрут ведет к вершине вулкана Халеакала и считается одной из самых живописных дорог региона. По мере подъема путешественники оказываются выше облаков и могут наблюдать пейзажи, которые обычно видны только из иллюминатора самолета.
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