На Мауи проходит одна из самых живописных дорог в мире

На острове Мауи (Гавайи) проходит уникальная горная трасса, которая поднимает автомобилистов на высоту 3055 метров над уровнем моря.

Как передает Day.Az, маршрут ведет к вершине вулкана Халеакала и считается одной из самых живописных дорог региона. По мере подъема путешественники оказываются выше облаков и могут наблюдать пейзажи, которые обычно видны только из иллюминатора самолета.