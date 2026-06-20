https://news.day.az/unusual/1842652.html В сети появилось архивное видео поездки лунохода миссии «Аполлон-16» - ВИДЕО В сети появилось архивное видео, запечатлевшее передвижение лунохода миссии "Аполлон-16" по поверхности Луны. Как сообщает Day.Az, на кадрах показана работа аппарата во время одной из экспедиций программы NASA "Аполлон", когда астронавты исследовали лунную поверхность и проводили научные наблюдения.
В сети появилось архивное видео поездки лунохода миссии «Аполлон-16» - ВИДЕО
В сети появилось архивное видео, запечатлевшее передвижение лунохода миссии "Аполлон-16" по поверхности Луны.
Как сообщает Day.Az, на кадрах показана работа аппарата во время одной из экспедиций программы NASA "Аполлон", когда астронавты исследовали лунную поверхность и проводили научные наблюдения.
Миссия "Аполлон-16" состоялась в 1972 году и стала одной из ключевых в рамках американской лунной программы.
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