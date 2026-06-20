В Китае показали микродрон в виде комара

В Китае продемонстрировали новый микродрон, выполненный в форме комара, который может использоваться для разведывательных задач.

Как сообщает Day.Az, устройство имеет массу менее 0,3 грамма и относится к бионическим разработкам. Дрон имитирует полет насекомого, совершая около 500 взмахов крыльями в секунду.