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В Китае показали микродрон в виде комара - ВИДЕО

В Китае продемонстрировали новый микродрон, выполненный в форме комара, который может использоваться для разведывательных задач. Как сообщает Day.Az, устройство имеет массу менее 0,3 грамма и относится к бионическим разработкам. Дрон имитирует полет насекомого, совершая около 500 взмахов крыльями в секунду.