Роналдиньо возвращается в футбол в 46 лет
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо принял решение возобновить профессиональную карьеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что обладатель "Золотого мяча" 2005 года подпишет контракт с итальянской "Равенной", выступающей в Серии С.
46-летний бразилец завершил карьеру в 2018 году, однако спустя восемь лет решил вновь выйти на футбольное поле в статусе профессионального игрока.
За свою карьеру Роналдиньо выступал за такие клубы, как "ПСЖ", "Барселона", "Милан", "Атлетико Минейро", "Фламенго", "Гремио" и ряд других команд.
Наибольших успехов бразилец добился в составе "Барселоны", с которой выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании. В 2005 году он был признан лучшим футболистом мира, получив "Золотой мяч".
Ожидается, что официальное объявление о переходе Роналдиньо в "Равенну" состоится в ближайшее время.
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