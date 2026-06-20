В Мингячевире временно не будет газа
В городе Мингячевир в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону будет временно приостановлено газоснабжение ряда территорий.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Тертерское региональное управление газовой эксплуатации.
Согласно сообщению, 23 июня с 10:00 и до завершения работ будет прекращена подача газа в жилые массивы "AzDRES" и "Yeni Həyat", поселок Овощеводческого совхоза, а также на улицы Нахчыван, Муган, Борчалы, А. Шаига, Ю. Мансурова, Дж. Алиева, Ф. Азимова, М. Махмудова и Натаван.
Отмечается, что ограничение связано с проведением плановых подготовительных и ремонтных работ в газовом хозяйстве. После завершения работ подача газа будет восстановлена.
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