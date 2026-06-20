В Ясамале возникли проблемы с водоснабжением

В некоторых частях Ясамальского района Баку возникли проблемы с водоснабжением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в течение последних нескольких часов в различных частях района, в том числе на проспекте Гусейна Джавида, прекращена подача питьевой воды.

По словам граждан, перебои с водоснабжением создали трудности в обеспечении повседневных бытовых потребностей.

В ответ на запрос Trend в пресс-службе Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана подтвердили наличие проблем с водоснабжением.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время в некоторых районах наблюдаются ограничения в подаче воды. Однако причины возникновения проблемы и сроки восстановления водоснабжения пока не уточняются.