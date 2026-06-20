https://news.day.az/world/1842974.html За проход через Ормузский пролив взиматься не будет - Трамп За проход через Ормузский пролив взиматься не будет. Как передает Day.Az, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.
За проход через Ормузский пролив взиматься не будет - Трамп
За проход через Ормузский пролив взиматься не будет.
Как передает Day.Az, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.
"В течение 60 дней периода прекращения огня в Ормузском проливе НЕ БУДЕТ взиматься плата за проезд, и плата за проезд не будет взиматься и после истечения 60-дневного периода, за исключением случаев, когда она будет введена Соединенными Штатами Америки в интересах Соединенных Штатов Америки в случае, если соглашение не будет завершено, за услуги, оказанные в качестве "ангела-хранител"" странам Ближнего Востока в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов", - написал он.
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