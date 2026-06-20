Азербайджанский боксер вышел в финал Кубка мира по боксу

Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров, выступающий в весовой категории до 75 кг, обеспечил себе место в финале Кубка мира, который проводится в китайском Гуйяне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Отмечается, что в полуфинальном поединке азербайджанский спортсмен оказался сильнее итальянца Ронтани Гвиди Габриэле, одолев соперника решением судей со счетом 4:1.

На этой же стадии турнира Альфонсо Домингес (до 90 кг) и Мурад Аллахвердиев (до 80 кг) уступили в боях и стали обладателями бронзовых наград соревнований.