ЕС обратился к Турции

Евросоюз требует, чтобы газ, который будет идти из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

По словам Рейхе, Брюссель будет настаивать на поставках газа не из России во всех будущих соглашениях с Турцией.

"Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, заявила Райхе. В то же время, по ее словам, турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов", - пишет СМИ.

Издание отмечает, что сейчас Турция, являясь вторым по величине покупателем газа у "Газпрома", ведет переговоры с компанией по поводу новых соглашений о поставках, так как сроки действия существующих контрактов подходят к концу. При этом Анкара стремится утвердиться в качестве регионального газового хаба, и это может осложниться углублением энергетических связей с Россией.