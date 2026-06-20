Для PlayStation могут выпустить контроллер с эффектом «захвата» пальцев

Sony запатентовала технологию кнопок в контроллерах с изменяемой жесткостью для повышения уровня тактильной обратной связи и глубокого погружения геймеров в игровой процесс. Об этом сообщает портал Cheat Happens, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, компания предлагает использовать в конструкции кнопок специальные магниточувствительные композитные материалы, способные изменять свои физические свойства под воздействием магнитного поля.

Предполагается, что контроллер сможет динамически менять ощущения от нажатия в зависимости от происходящего в игре. Например, кнопки могут становиться более мягкими во время передвижения персонажа по вязкой поверхности или, наоборот, увеличивать жесткость в сценах с физической нагрузкой.

Одной из наиболее необычных особенностей концепции является возможность создания эффекта "захвата". Согласно описанию, при снижении жесткости палец пользователя частично погружается в поверхность кнопки, после чего материал вновь становится твердым, создавая ощущение удержания. Такой механизм может использоваться для имитации взаимодействия с объектами внутри виртуального мира.

В Sony считают, что технология способна не только повысить реалистичность игрового процесса, но и улучшить доступность игр для пользователей с ограниченными возможностями, предлагая новые варианты тактильного взаимодействия с интерфейсом.

Однако существование патента не гарантирует появления технологии в коммерческих продуктах.

Sony часто экспериментирует с контроллерами. Например, в PlayStation 3 контроллер получил 6-осевой гироскоп. В геймпаде для PS4 появилась сенсорная панель, а в DualSense для PS5 - адаптивные триггеры с динамичным сопротивлением.