ЧМ-2026: Марокко укрепило позиции в группе, обыграв Шотландию - ВИДЕО
Сборная Марокко обыграла Шотландию со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
Как сообщает Day.Az, единственный гол во встрече, состоявшейся в Бостоне, был забит уже на 2-й минуте. После передачи Браима Диаса отличился Исмаэль Сайбари.
Эта победа позволила сборной Марокко довести свою беспроигрышную серию до 30 матчей. По ходу встречи "Атласские львы" действовали острее в атаке и были близки к тому, чтобы увеличить преимущество, практически не оставив сопернику шансов.
Сборная Шотландии смогла создать лишь несколько опасных моментов при участии Энди Робертсона и Джона Макгинна, однако реализовать их не удалось.
После этой победы Марокко набрало 4 очка. В активе сборной Шотландии осталось 3 очка.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре