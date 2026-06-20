ЧМ-2026: Марокко укрепило позиции в группе, обыграв Шотландию

Сборная Марокко обыграла Шотландию со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Как сообщает Day.Az, единственный гол во встрече, состоявшейся в Бостоне, был забит уже на 2-й минуте. После передачи Браима Диаса отличился Исмаэль Сайбари.

Эта победа позволила сборной Марокко довести свою беспроигрышную серию до 30 матчей. По ходу встречи "Атласские львы" действовали острее в атаке и были близки к тому, чтобы увеличить преимущество, практически не оставив сопернику шансов.

Сборная Шотландии смогла создать лишь несколько опасных моментов при участии Энди Робертсона и Джона Макгинна, однако реализовать их не удалось.

После этой победы Марокко набрало 4 очка. В активе сборной Шотландии осталось 3 очка.