https://news.day.az/world/1842797.html Китайский город Ухань подтопило - ВИДЕО 13-миллионный город Ухань в Китае сильно подтопило после дождей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китайский город Ухань подтопило - ВИДЕО
13-миллионный город Ухань в Китае сильно подтопило после дождей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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