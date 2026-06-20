ЧМ-2026: Бразилия разгромила Гаити и возглавила группу C

Сборная Бразилии уверенно обыграла Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, вышла в лидеры группы C и лишила соперника шансов на выход в следующий раунд.

Как сообщает Day.Az, встреча, прошедшая в Филадельфии, была фактически решена уже в первом тайме.

В составе "селесао" дубль оформил Матеус Кунья, еще один мяч забил Винисиус Жуниор. При этом один из лидеров команды Рафинья получил травму и был вынужден досрочно покинуть поле.

После двух туров турнирная таблица группы C выглядит следующим образом:

Бразилия - 4 очка (разница мячей 4:1)

Марокко - 4 очка (3:1)

Шотландия - 3 очка (1:2)

Гаити - 0 очков (0:4)