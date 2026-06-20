https://news.day.az/sport/1842799.html ЧМ-2026: Бразилия разгромила Гаити и возглавила группу C - ВИДЕО Сборная Бразилии уверенно обыграла Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, вышла в лидеры группы C и лишила соперника шансов на выход в следующий раунд. Как сообщает Day.Az, встреча, прошедшая в Филадельфии, была фактически решена уже в первом тайме.
Бразилия - 4 очка (разница мячей 4:1)
ЧМ-2026: Бразилия разгромила Гаити и возглавила группу C - ВИДЕО
Сборная Бразилии уверенно обыграла Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, вышла в лидеры группы C и лишила соперника шансов на выход в следующий раунд.
Как сообщает Day.Az, встреча, прошедшая в Филадельфии, была фактически решена уже в первом тайме.
В составе "селесао" дубль оформил Матеус Кунья, еще один мяч забил Винисиус Жуниор. При этом один из лидеров команды Рафинья получил травму и был вынужден досрочно покинуть поле.
После двух туров турнирная таблица группы C выглядит следующим образом:
Бразилия - 4 очка (разница мячей 4:1)
Марокко - 4 очка (3:1)
Шотландия - 3 очка (1:2)
Гаити - 0 очков (0:4)
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