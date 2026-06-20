Автомобиль с тремя людьми сгорел на заправке в Актобе

В Актобе вечером 19 июня на территории автогазозаправочной станции загорелся автомобиль.

Как передает Day.Az, кадры происшествия опубликованы в социальных сетях.

Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание, не допустив взрыва и распространения огня. В салоне машины были обнаружены тела трех человек, двое из которых - дети. Еще один пострадавший был доставлен в больницу.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются следственными органами.