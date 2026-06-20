https://news.day.az/world/1842805.html Автомобиль с тремя людьми сгорел на заправке в Актобе - ВИДЕО В Актобе вечером 19 июня на территории автогазозаправочной станции загорелся автомобиль. Как передает Day.Az, кадры происшествия опубликованы в социальных сетях. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание, не допустив взрыва и распространения огня. В салоне машины были обнаружены тела трех человек, двое из которых - дети.
Автомобиль с тремя людьми сгорел на заправке в Актобе - ВИДЕО
В Актобе вечером 19 июня на территории автогазозаправочной станции загорелся автомобиль.
Как передает Day.Az, кадры происшествия опубликованы в социальных сетях.
Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание, не допустив взрыва и распространения огня. В салоне машины были обнаружены тела трех человек, двое из которых - дети. Еще один пострадавший был доставлен в больницу.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются следственными органами.
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