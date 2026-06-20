Умер режиссер "Друзей" Джеймс Берроуз

Американский режиссер Джеймс Берроуз, работавший над одними из самых известных ситкомов, включая сериал "Друзья", скончался в возрасте 85 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ABC, Берроуз ушел из жизни в окружении близких. Причина смерти пока не называется. У режиссера остались супруга, четыре дочери и семь внуков.

Родные отметили, что на протяжении более чем пяти десятилетий он был одной из самых влиятельных фигур в истории телевидения, внес значительный вклад в развитие комедийного жанра и подарил зрителям по всему миру множество популярных проектов.

Джеймс Берроуз родился в Калифорнии, а вырос в Нью-Йорке, где начал свой творческий путь в театральной среде. Его первой телевизионной работой стала режиссура эпизодов сериала "Шоу Мэри Тайлер Мур". Впоследствии он снял более тысячи эпизодов различных телепроектов, среди которых "Друзья", "Такси" и "Теория большого взрыва".

За свою карьеру Берроуз 11 раз становился лауреатом премии "Эмми" и был удостоен десятков номинаций. Последнюю награду он получил в 2020 году.

Кроме того, режиссер 15 раз номинировался на премию Гильдии режиссеров Америки и пять раз становился ее обладателем.