Паллоне пытается гавкать на Трампа

Автор: Ибрагим Алиев

У демократической партии США что ни день - так цирк. Пока американские власти пытаются уладить одну из важных глобальных проблем - ситуацию на Ближнем Востоке - синие крысы, вместо того чтобы помочь, исподтишка пытаются протолкнуть заказной законопроект, который откровенно идет против интересов Соединенных Штатов. И автором этого, очередного, бессмысленного проекта по заказу армянского лобби стал маразматик Фрэнк Паллоне.

Как стало известно, Паллоне, являющийся "сопредседателем армянской фракции Конгресса США", внес поправку к законопроекту H.R. 8800 - Закону о национальной обороне на 2027 финансовый год, - которая запретит президенту США использовать полномочия по ограничению применения 907 поправки до тех пор, пока "Азербайджан не предпримет очевидные и поддающиеся проверке шаги по выполнению конкретных условий".

Какие условия? Та же старая пластика - освободить т.н. "пленных", гарантировать защиту и сохранение вымышленного "армянского наследия" в Карабахе, прекратить "уничтожение" некой "государственной собственности" сепаратистов. Кроме того, Фрэнк утверждает, что Баку "уничтожил 120 тысяч армян".

Да, именно уничтожил. Стер в порошок и с лица земли. Ну не идиот? По факту, в Карабахе никогда, во-первых, не было столько армян, во-вторых, никто не был уничтожен. Все спокойно собрали свои вещички и уехали, несмотря на предложение остаться с условием принять гражданство нашей страны. Не захотели? Ну, как хотите.

Никаким "геноцидом" или, как вякает маразматик Фрэнк, "уничтожением" это не является.

Между тем, АНКА вовсю радуется, что Комитет по регламенту Палаты представителей планирует рассмотреть эту поправку в ближайшие недели. Лоббисты выражают благодарность Паллоне (хотя благодарность давно была предоставлена в его любимых $$$).

Правда, никто из этой всей шайки не задумывается о том, что никто рассматривать эту чушь не будет. А если даже и удастся кое-как протолкнуть, принять ее не удастся. Почему? Во-первых, потому что сама по себе подача поправки еще ничего не значит. В Конгрессе США ежегодно вносятся сотни поправок, большая часть которых так и остается на бумаге. На данный момент инициатива Паллоне - это всего лишь внесенная поправка. Ее еще должен пропустить Комитет по регламенту Палаты представителей. А этот комитет находится под контролем республиканцев. Именно там и решается, какую поправку вынесут на голосование, а какую тихо похоронят еще до выхода в зал.

Во-вторых, нынешний политический расклад в Вашингтоне не в пользу Паллоне и его армянских заказчиков. Палата представителей контролируется республиканцами. Сенат тоже контролируется республиканцами. Белый дом - у Дональда Трампа. То есть для прохождения такой поправки демократам нужно убедить республиканцев пойти против собственной администрации. Вряд ли такое случится.

Кроме того, администрация Трампа как раз не идет по линии армянского лобби. Наоборот, Вашингтон не намерен связывать себе руки на азербайджанском направлении ради фантазий АНКА и кучки конгрессменов, которые годами работают против своей же страны.

История тоже играет не в пользу Паллоне. Последний раз демократам удалось протолкнуть что-то похожее в далеком 2019 году. Тогда речь шла о попытке заблокировать продажу оружия Саудовской Аравии. С тех пор у них ничего практически не получается. Кстати, инициатором был сенатор-демократ Роберт Менендес. Да, тот самый Бобик.

Документ прошел обе палаты Конгресса, но был остановлен Дональдом Трампом, который наложил вето. Преодолеть это вето Конгресс так и не смог. И это, кстати, очень показательная история. Даже тогда, когда тема была куда более громкой, широкой и чувствительной для американской общественности, инициатива демократов не стала законом. Она дошла до стола президента и там закончилась.

А что стало с самим Бобом, всем известно. Тот самый политик, который любил поучать другие страны и прикрываться высокими словами о правах человека, в итоге сам оказался в центре громкого коррупционного дела. Золотые слитки, наличные, дорогой автомобиль, обвинения в продаже политического влияния - вот чем закончилась карьера одного из главных "моралистов" американской политики. В январе 2025 года федеральный суд приговорил Менендеса к 11 годам тюрьмы.

Так что успех очень далек для Паллоне. Сегодня он идет по той же дороге, что и Менендес: громкие обвинения, лоббистская повестка, попытка навязать Белому дому внешнеполитическое решение через армянские поправки. И финал для него, скорее всего, будет тем же. Если даже в 2019 году, при куда более благоприятном информационном фоне, демократам-выскочкам не удалось продавить подобную линию против Трампа, то сейчас шансы абсолютно нулевые. Короче говоря, еще один крах для армянских лоббистов и их собак. Караван идет.