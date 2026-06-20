Раскрыт объем торговли между Азербайджаном и Германией

В январе-марте текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Германией составил 295,2 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 237,8 миллиона долларов США или в 1,8 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетном периоде товарооборот с Германией составил 3,14% от общего товарооборота Азербайджана.

В январе-марте текущего года зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Германию на сумму 142,1 миллиона долларов. Это на 146,1 миллиона долларов США или примерно в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде Азербайджан осуществил импортные операции из Германии на сумму 153,1 миллиона долларов США, что на 91,7 миллиона долларов США или в 1,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов или 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 5,402 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, а 4,005 миллиарда долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 984 миллиона долларов или 15,4%, а импорт - на 1,658 миллиарда долларов или 29,3%.

В итоге положительное сальдо во внешней торговле составило 1,398 миллиарда долларов, что в годовом сравнении на 675 миллионов долларов или в 1,9 раза больше.