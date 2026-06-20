Иран может получить доступ к части замороженных активов в Катаре

США совместно с Катаром разрабатывают план по предоставлению Ирану миллиардов долларов из замороженных активов для гуманитарных целей, что станет еще одним финансовым стимулом в рамках недавно подписанного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"План, который еще не завершен, направлен на предоставление Ирану доступа к покупательной способности части его примерно 100 миллиардов долларов наличных средств, замороженных по всему миру, начиная с 6 миллиардов долларов, хранящихся в Катаре", - говорится в статье.

По словам источников издания, в рамках соглашения Катар разрешит закупку продуктов питания, медикаментов и других гуманитарных товаров, заказанных центральным банком Ирана, за счет средств, полученных от замороженных иранских активов, главным образом, наличных денег от продажи нефти, заблокированных за рубежом в связи с санкциями.

Этот механизм может послужить образцом для работы с другими пулами замороженных иранских денежных средств по всему миру и дать старт первому траншу из заблокированных $24 млрд, подчеркивает WSJ.

Даже ограниченное высвобождение активов служит одновременно и экономической поддержкой, и политическим сигналом деэскалации, заявила директор по Ближнему Востоку в лондонском аналитическом центре Chatham House Санам Вакиль. Она добавила, что это один из немногих конкретных стимулов, которые Иран может получить от Вашингтона для стабилизации своей валюты и ослабления внутреннего экономического давления.

В соответствии с подписанным Вашингтоном и Тегераном соглашением США обязуются предоставить иранской замороженные активы "в полном объеме для использования" и договориться о механизме для этого. По информации источников WSJ, средства будут поступать до тех пор, пока Иран будет продуктивно участвовать в переговорах.