Трамп пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить удары по Ирану, если в течение 60 дней не будет достигнута договоренность.

Как передает Day.Az, по его словам, в случае нового обострения поставки нефти через Ормузский пролив снова могут оказаться под угрозой.

"Если мы это сделаем, нефть уже не будет так быстро выходить из пролива. Владельцы кораблей стоимостью в миллиарды долларов не любят, когда над ними летают ракеты и когда море усеяно минами", - сказал Трамп.

Он также заявил, что после соглашения США и Ирана нефтяные танкеры начали активно выходить из Ормузского пролива. При этом Трамп предупредил, что удары могут быть возобновлены, если Тегеран не выполнит взятые обязательства.