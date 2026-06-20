Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,89 доллара США, или 3,6%, и составила 82,95 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,86 доллара США, или 3,7%, и составила 80,74 доллара США за баррель.

Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,76 доллара США, или 5,3%, и достигла 54,71 доллара США за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,82 доллара США, или 3,6%, и достигла 80,32 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.