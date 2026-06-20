Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с выходными.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе управления.

"В связи с выходными на автомобильных дорогах республики, особенно между столицей и регионами, а также по направлениям к туристическим и зонам отдыха, ожидается увеличение транспортного потока. Поскольку рост интенсивности движения повышает риск дорожно-транспортных происшествий, Главное управление государственной дорожной полиции призывает всех участников движения быть внимательными и ответственными.

Водителей просят:

выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий;

не садиться за руль при плохом самочувствии, а также в состоянии усталости или недосыпа;

соблюдать безопасную дистанцию и воздерживаться от рискованных маневров обгона;

строго выполнять требования средств организации дорожного движения;

перед поездкой проверять техническое состояние транспортного средства".

В пресс-службе также отметили, что пешеходов просят переходить дорогу только в установленных местах, а во время перехода не пользоваться мобильным телефоном и другими средствами, отвлекающими внимание.

"Особенно в темное время суток следует быть более внимательными и стараться быть заметными для обеспечения собственной безопасности.

Не будем забывать, что безопасная поездка зависит от ответственного поведения каждого из нас. Главное управление государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения быть осторожными во время поездок в выходные дни и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы.