https://news.day.az/world/1842834.html

Трамп намерен посетить две страны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Турцию и Китай, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Мы много путешествуем. Мы поедем в Турцию. В течение года мы также вернемся в Китай", - сказал он во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. 7-8 июля в Анкаре пройдет саммит НАТО.