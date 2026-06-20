https://news.day.az/world/1842834.html Трамп намерен посетить две страны Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Турцию и Китай, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Мы много путешествуем. Мы поедем в Турцию. В течение года мы также вернемся в Китай", - сказал он во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. 7-8 июля в Анкаре пройдет саммит НАТО.
Трамп намерен посетить две страны
Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Турцию и Китай, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы много путешествуем. Мы поедем в Турцию. В течение года мы также вернемся в Китай", - сказал он во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.
7-8 июля в Анкаре пройдет саммит НАТО.
Ранее мы сообщали, что Трамп пригрозил Ирану.
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