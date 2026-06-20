Трамп намерен посетить две страны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Турцию и Китай, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы много путешествуем. Мы поедем в Турцию. В течение года мы также вернемся в Китай", - сказал он во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

7-8 июля в Анкаре пройдет саммит НАТО. 

Ранее мы сообщали, что Трамп пригрозил Ирану.