https://news.day.az/sport/1842842.html Почему Хидаят Гейдаров не выступил на турнире в Улан-Баторе? Стала известна причина, по которой азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) не выступил на турнире Большой шлем в Улан-Баторе. Как сообщили İdman.biz в Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Парижа-2024 не смог принять участие в соревнованиях из-за проблем со сгонкой веса.
Почему Хидаят Гейдаров не выступил на турнире в Улан-Баторе?
Стала известна причина, по которой азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) не выступил на турнире Большой шлем в Улан-Баторе.
Как сообщили İdman.biz в Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Парижа-2024 не смог принять участие в соревнованиях из-за проблем со сгонкой веса.
Ранее с аналогичной ситуацией Гейдаров столкнулся и в феврале этого года на турнире Большой шлем в Ташкенте.
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