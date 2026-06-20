Почему Хидаят Гейдаров не выступил на турнире в Улан-Баторе?

Стала известна причина, по которой азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) не выступил на турнире Большой шлем в Улан-Баторе.

Как сообщили İdman.biz в Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Парижа-2024 не смог принять участие в соревнованиях из-за проблем со сгонкой веса.

Ранее с аналогичной ситуацией Гейдаров столкнулся и в феврале этого года на турнире Большой шлем в Ташкенте.