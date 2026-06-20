https://news.day.az/world/1842843.html В Анкаре мужчина остановил грузовик без водителя - ВИДЕО В Анкаре мужчина заметил грузовик, оставшийся без водителя. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он на ходу запрыгнул в кабину и сумел остановить автомобиль, прежде чем тот успел куда-то врезаться. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Анкаре мужчина остановил грузовик без водителя - ВИДЕО
В Анкаре мужчина заметил грузовик, оставшийся без водителя.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Он на ходу запрыгнул в кабину и сумел остановить автомобиль, прежде чем тот успел куда-то врезаться.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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