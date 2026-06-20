В Анкаре мужчина остановил грузовик без водителя

В Анкаре мужчина заметил грузовик, оставшийся без водителя.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он на ходу запрыгнул в кабину и сумел остановить автомобиль, прежде чем тот успел куда-то врезаться.

Представляем вашему вниманию данное видео: