В Белграде обсудили новые направления деятельности азербайджанской диаспоры

В соответствии со стратегическим курсом, определенным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Государственный комитет по работе с диаспорой регулярно организует встречи с соотечественниками, проживающими в различных странах мира, с целью укрепления их связей с Азербайджаном и повышения интенсивности взаимодействия. В рамках этой работы в столице Сербии - Белграде - состоялась встреча с представителями азербайджанской общины, в ходе которой были выслушаны проблемы, предложения и инициативы соотечественников, а также обсуждены вопросы повышения эффективности диаспорской деятельности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, мероприятие, в котором приняли участие представители азербайджанской и турецкой общин, а также местной общественности, началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Сербии и минуты молчания в память о шехидах.

Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Лейла Гамзаева подробно рассказала о проектах и программах, реализуемых комитетом в целях консолидации азербайджанцев мира, укрепления национального единства и расширения диаспорской сети. Она отметила, что соотечественники, проживающие в разных странах, играют важную роль в доведении правды об Азербайджане до международной общественности, популяризации культурного наследия страны и защите государственных интересов. Было подчеркнуто, что благоприятная общественная среда, сформировавшаяся в азербайджанской общине Сербии, основана на взаимном доверии, дружеских отношениях и общих национальных интересах, а совместная деятельность соотечественников способствует ежегодному росту авторитета диаспоры.

Руководитель Центра азербайджанского языка и культуры, действующего при филологическом факультете Белградского университета, Гюнель Бабанлы рассказала о том, что азербайджанцы в Сербии живут в атмосфере единства и солидарности. По ее словам, в центре наряду с преподаванием азербайджанского языка систематически изучаются богатая культура Азербайджана и национальные традиции страны.

Во встрече также приняли участие сотрудники Посольства Азербайджана в Сербии Гюльнара Мамедова и Орхан Алиев.

Встреча продолжилась конструктивными обсуждениями. Соотечественники отметили результаты последовательной, целенаправленной и системной работы по укреплению организационной структуры азербайджанской диаспоры, акцентировали внимание на достигнутых успехах и выразили благодарность государству за оказываемую поддержку.

Медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности", которой была посмертно награждена активистка диаспоры Зарифа Ализаде, была вручена ее дочери. Зарифа Ализаде была известным азербайджанским профессором, музыкантом и общественным деятелем диаспоры, работавшим в Сербии. На протяжении многих лет она вносила значительный вклад в популяризацию азербайджанской культуры в Сербии и на Балканах.

В ходе встречи также был избран новый координатор Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Сербии.

Мероприятие завершилось художественной программой.

Отметим, что только в 2025 году руководство и сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой совершили около 100 визитов в 30 стран мира и провели встречи с участием тысяч азербайджанцев и иностранных граждан. Проведенные встречи и продуктивные обсуждения способствуют дальнейшему сплочению азербайджанцев мира вокруг идей азербайджанства, укреплению национальной солидарности и выводу диаспорской деятельности на новый этап развития.