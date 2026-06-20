ЕСПЧ снова подыграл сепаратистам

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Европейский суд по правам человека удовлетворил очередной иск Армении против Азербайджана.

Сразу подчеркнем, что иск не свежий, десятилетней давности. Он был подан после апрельских боев 2016 года. ЕСПЧ счел Азербайджан виновным и обязал выплатить 90 тысяч евро семье армянского оккупанта Кярама Слояна, ликвидированного в ходе "четырехдневной войны".

В ходе апрельских боев были ликвидированы сотни оккупантов, в том числе Слоян. Все, наверное, помнят шумиху, устроенную вокруг его смерти из-за поста в соцсетях. Был подан иск в ЕСПЧ, который думал-думал и в конце концов решил, что Азербайджан надо наказать, так как тот "нарушил право Слояна на жизнь". Не знаем, может, формулировка додумана армянскими СМИ, но она вполне в духе этой структуры.

Какое "право на жизнь" может иметь военнослужащий вражеской армии, оккупирующей территории другой страны, непонятно. Тем более во время боевых действий. Тот, кто озабочен своим "правом на жизнь", должен был находиться подальше от зоны оккупации и заниматься каким-то мирным трудом. А уроженец Армении Кярам Слоян, как следует из пафосных публикаций в армянских СМИ, сам записался в оккупационные силы - пошел в военкомат и попросил отправить его в Карабах. Захотел идти по стопам "героического" папаши, который отличился в Первую Карабахскую войну. Хотя в этом пункте биографии Слояна могут быть и преднамеренные искажения, потому что призывников-граждан Армении всегда отправляли в зону оккупации под видом "добровольцев" - чтобы завуалировать роль Армении в оккупации.

В любом случае, по собственной воле или насильно, но отправившись в оккупированный Карабах на линию соприкосновения, этот парень поставил под вопрос свое "право на жизнь". Это касается и других армянских военнослужащих и членов незаконных вооруженных формирований, отправленных к праотцам. Их семьи должны задавать вопросы не Баку и не Евросуду, а самим себе.

Руководитель офиса представителя по международно-правовым вопросам Армении Липарит Дрмеян радостно сообщил СМИ, что это первое решение по искам касательно апрельских боев. Армянской стороне удалось таки вырвать обвинительный акт, и после этого прецедента прочие дела пойдут лучше.

На самом деле ответственность за превращение граждан Армении в пушечное мясо должен нести Ереван, на протяжении трех десятков лет использовавший армянскую молодежь в качестве пушечного мяса.

В 2022 году ныне отбывающий пожизненный срок Араик Арутюнян наградил Слояна посмертно званием "героя а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". Из вовсе не героической, а бессмысленной смерти парня на чужой земле сделали пропагандистскую фишку. Араик уверял, что хотел наградить Слояна давно, просто никак не мог найти времени. Только после Второй карабахской войны время у него, наконец-то, нашлось. А если говорить точнее - сепаратистам понадобился символ, чтобы удерживаться на плаву. Кстати, "награждение" проходило не в Ханкенди, а в "постпредстве а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" в Ереване. В том самом здании, которое Арутюнян потом заложил в банке за 800 тысяч долларов. Родные солдата пролили слезы гордости, хотя должны были плюнуть Араику в глаза.

В связи с решением ЕСПЧ у реваншистов праздник. Оно расценивается как указание на то, что не все еще потеряно. Если в Евросуде продолжают удовлетворяться армянские иски и отклоняться азербайджанские, значит, все тип-топ.

Но придется разочаровать. На этом месте торжества заканчиваются. Потому что Азербайджан не признает юрисдикции Евросуда по правам человека, так как страна была отстранена от работы ПАСЕ и не участвовала в выборе судей ЕСПЧ. Это не отговорка, а очень серьезный и принципиальный момент. Удалив Азербайджан из Парламентской Ассамблеи Совета Европы, лишив его возможности участвовать в принятии решений, Совет Европы автоматически снял с него обязательства следовать вердиктам Евросуда. После карательных мер в отношении Азербайджана в ПАСЕ, решения ЕСПЧ перестали быть для него обязательными. Президент Ильхам Алиев пояснил ситуацию очень логично и доходчиво: "Учитывая, что мы не участвовали в выборах судей Европейского суда по правам человека, все решения этого суда для нас недействительны. Это позиция, которую мы выработали, и я пользуюсь возможностью заявить: ни одно решение Европейского суда не имеет для нас юридической силы, поскольку нас лишили права голоса. Мы не голосовали за этих судей. Мы не знаем, кто эти судьи. Так что, я думаю, Совет Европы выстрелил себе в ногу".

Одним словом, вопрос закрыт. ЕСПЧ может не утруждать себя и не тратить понапрасну деньги налогоплательщиков.