Президент Кубы проверил готовность страны к чрезвычайной ситуации

Президент Кубы Мигель Диас-Канель проверил готовность страны к возможной чрезвычайной ситуации на фоне усиления давления со стороны США. Об этом сообщается на сайте администрации президента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мигель Диас-Канель Бермудес посетил зону обороны "Кармело" в муниципалитете Пласа-де-ла-Революсьон, чтобы оценить подготовку и территориальную организацию на случай чрезвычайной ситуации. Председатель подчеркнул важность подготовки населения, координации действий экономических субъектов и использования местных ресурсов", - говорится в заявлении.

Он также отметил необходимость проведения регулярных тактических учений, которые "должны включать в себя заботу о группах населения, находящихся в уязвимом положении, и предварительное знание гражданами мест расположения убежищ для обеспечения беспрепятственной эвакуации".

Помимо этого, президент подтвердил "необходимость поддержания обороноспособности как метода сдерживания возможной агрессии".