В Британии столкнулись два пассажирских поезда

В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда.

Как передает Day.Az, в результате столкновения поездом 1 человек погиб, еще 89 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

На место происшествия были направлены более 20 карет скорой помощи, 6 медицинских вертолетов и специализированные подразделения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (HART).