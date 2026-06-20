https://news.day.az/world/1842802.html В Британии столкнулись два пассажирских поезда - ВИДЕО В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда. Как передает Day.Az, в результате столкновения поездом 1 человек погиб, еще 89 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
В Британии столкнулись два пассажирских поезда - ВИДЕО
В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда.
Как передает Day.Az, в результате столкновения поездом 1 человек погиб, еще 89 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
На место происшествия были направлены более 20 карет скорой помощи, 6 медицинских вертолетов и специализированные подразделения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (HART).
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