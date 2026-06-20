ЧМ-2026: Турция уступила Парагваю и потеряла шансы выхода из группы

Сборная Турции уступила Парагваю со счетом 0:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Как сообщает Day.Az, единственный гол был забит уже на 2-й минуте встречи.

При этом в концовке первого тайма южноамериканская команда осталась в меньшинстве - полузащитник Мигель Альмирон получил красную карточку.

Отметим, что после второго подряд поражения сборная Турции лишилась шансов на выход из группы и досрочно завершила борьбу за путевку в плей-офф чемпионата мира.