https://news.day.az/sport/1842809.html ЧМ-2026: Турция уступила Парагваю и потеряла шансы выхода из группы - ВИДЕО Сборная Турции уступила Парагваю со счетом 0:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира. Как сообщает Day.Az, единственный гол был забит уже на 2-й минуте встречи. При этом в концовке первого тайма южноамериканская команда осталась в меньшинстве - полузащитник Мигель Альмирон получил красную карточку.
ЧМ-2026: Турция уступила Парагваю и потеряла шансы выхода из группы - ВИДЕО
Сборная Турции уступила Парагваю со счетом 0:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира.
Как сообщает Day.Az, единственный гол был забит уже на 2-й минуте встречи.
При этом в концовке первого тайма южноамериканская команда осталась в меньшинстве - полузащитник Мигель Альмирон получил красную карточку.
Отметим, что после второго подряд поражения сборная Турции лишилась шансов на выход из группы и досрочно завершила борьбу за путевку в плей-офф чемпионата мира.
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