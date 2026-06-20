Стармер не собирается уходить в отставку, несмотря на победу Бернхэма

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не покинет пост главы Лейбористской партии, несмотря на победу его соперника, мэра Манчестера Энди Бернхэма, на выборах. Как передает Day.Az, об этом 19 июня сообщил Sky News.

"Позиция Кира Стармера остается неизменной. Он намерен бороться с любыми вызовами в качестве лидера и не собирается отказываться от своего поста", - передает телеканал.

Ранее Бернхэм победил на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в Манчестере, что позволило ему стать депутатом и открыло путь к борьбе за пост премьер-министра Великобритании.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что более половины британцев выступают за отставку Кира Стармера с поста председателя Лейбористской партии.