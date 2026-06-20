От станции метро "Автовокзал" можно будет напрямую добраться до центра Баку.

Как сообщает Day.Az, шестая станция Фиолетовой линии метро под условным названием "B-05" обеспечит пассажирам возможность прямого перехода на Зелёную линию через станцию "Низами". Это полностью обновит будущую карту мобильности и распределения пассажиропотока в метро. Станция будет расположена в Ясамальском районе, в районе улицы Шамиля Азизбекова.

Пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов заявил, что направления пассажиропотока, начинающиеся от станций "Ходжасан" и "Автовокзал", наглядно подтверждают стратегическое значение новой станции.

По его словам, новая станция не только свяжет линии подземного транспорта, но и может превратиться в крупный транспортный узел с интеграцией наземных маршрутов.

Одним словом, строительство новой станции позволит более равномерно распределить нагрузку на транспортную систему столицы и обеспечит пассажирам возможность быстрее добираться до места назначения.